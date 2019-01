La justice ordonne la démolition de la villa Mury à Piana

C’est une nouvelle victoire pour l’association U Levante, dans un arrêt du 19 décembre 2018, la Cour d’Appel de Bastia a demandé la remise en état des lieux et donc la démolition de cette villa de 160 m2 sur deux niveaux, édifiée à Piana sans permis de construire, en lieu et place d’une "casette" située en plein espace remarquable, sur un site Natura 2000 et à moins de 100 mètres de la mer.

La villa a été construite dans une zone remarquable - U Levante

En plus d'une amende de 20.000 €, le propriétaire est condamné à démolir dans les 6 mois la villa, sous astreinte de 100 euros par jour, un fois ce délai passé.