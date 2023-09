La justice ordonne la destruction des trois maisons Peretti à Coti-Chiavari

C'est l'épilogue d'un feuilleton de 10 ans. La justice vient d'ordonner jeudi 27 septembre la démolition des maisons Peretti à Coti Chiavari, sur le domaine de Saparella. La chambre civile de la cour d'appel de Bastia a justifié sa décision en rappelant que ces constructions se trouvent en « espaces remarquables et caractéristiques » du littoral et que la démolition seule réparera le préjudice subi.

Cette démolition des fondations et des construction doit intervenir dans un délai de quatre mois, sinon une astreinte de 500 euros par jour et par bâtiment interviendra.

La justice a donc confirmé en appel ce qu'un autre juge avait dit en première instance à Ajaccio il y a trois ans, ce qui a été accueillli comme une "satisfaction" par l'avocat de l'association U Levante, Me Benoist Busson, à l'origine de la procédure.

Satisfaction d'U Levante

"Le juge administratif avait déja declaré que ces construction étaient illégales", a commenté Me Busson, rappelant que ces maisons avaient en 2013 obtenu un permis de construire du préfet de Corse, Stéphane Bouillon.

Indiquant que ces maisons participaient au "mitage", l'avocat du Levante a indiqué qu'elles n'étaient en rien la réhabilitation de bâtisses existantes, mais qu'elles avaient été édifiées à partir de ruines.

Une décision qui est un "attentat" selon la défense

La défense, via Me Philippe Armani a indiqué qu'elle allait former un pouvoir en cassation, mais la décision comporte un caractère exécutoire, ce qui signifie que le pourvoi n'est pas suspensif.

Selon l'avocat, cette décision est politique : "la justice est instrumentalisée par des associations de défense de l'environnement". "Il s'agit des les maisons où habitent Julien Peretti, son frère et sa mère handicapée et qui sont situées sur un terrain familial depuis 1850, où se trouve également le cimetière de la famille", a précisé Me Armani.

