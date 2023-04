La justice ordonne le déblocage de l'incinérateur du Mirail à Toulouse

Onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi. La 9e sur le front des poubelles à Toulouse depuis la semaine dernière. Pour rappel, ce blocage contre les retraites et pour de meilleurs conditions de travail a démarré mercredi 29 mars par les deux dépôts toulousains avant de basculer sur l'incinérateur du Mirail depuis lundi. Mais tous les déchets, comme les déchets médicaux, ne sont pas bloqués, précise la CGT Territoriaux

Toulouse Métropole a demandé mardi à la justice de se prononcer. Un blocage tous les matins par 50 à 60 personnes. Il y a plusieurs professions mobilisées, des délégués syndicaux, des militants ou encore des étudiants, à l'appel de la CGT des agents territoriaux de Toulouse Métropole. FO, majoritaire chez les territoriaux s'est retiré du mouvement en fin de semaine.

40% des collectes assurées selon la Métropole, 20 à 25% selon la CGT

Les éboueurs font partie des agents territoriaux à Toulouse mais ce ne sont pas les éboueurs qui bloquent même si certains d'entre eux seront mobilisés ce jeudi, explique Thomas Barby. Il est secrétaire général de la CGT à Toulouse Métropole. "Avec le blocage de l'incinérateur, les éboueurs sont obligés d'aller décharger en dehors de Toulouse. Ils n'ont plus le temps de faire plusieurs tournées alors que les déchets se sont accumulés. Normalement tous les quartiers sont touchés. La Métropole parle de 40% des déchets collectés. On est bien en dessous, entre 20 et 25%."

Pour la Métropole, seuls les quartiers suivants sont touchés : Amidonniers, Compans Caffarell, Lalande, Trois Cocus, Borderouge, Grand Selve, Croix Daurade, Paleficat, Croix de Pierre, Route d’Espagne, Fontaine-Lestang, Arènes, Bagatelle, Papus, Tabar, Bordelongue, Mermoz, La Faourette, Fontaine-Bayonne, Cartoucherie, Rangueil, Saouzelong, Pech David, Pouvourville, Empalot et Saint-Agne.

Déblocage jeudi matin ?

L'incinérateur devrait être débloqué ce jeudi matin à partir de 9h. La justice a donné raison à Toulouse Métropole qui l'a saisie mardi. La Métropole précise que "ces piquets de grève fragilisent l’accès à l’eau chaude et au chauffage de près de 20.000 habitants du Mirail et de Montaudran, dont les installations sont alimentées par la chaleur issue de la combustion des ordures traitées par l’incinérateur du Mirail." Accusation démentie par Thomas Barby qui assure que seuls les camions de Toulouse Métropole sont bloqués, et que le mouvement ne s'opposera pas aux forces de l'ordre, mais pourrait mener d'autres actions.