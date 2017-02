La justice ordonne à une habitante d’Essey-Lès-Nancy de raser sa maison car elle fait de l’ombre à sa voisine

Conflit de voisinage : une mère de famille d’Essey-Lès-Nancy a investi toutes ses économies pour construire sa maison mais aujourd’hui la justice lui demande de la détruire car la voisine s’est plaint d’une perte d’ensoleillement.

Les yeux rougis de fatigue Sarah se dit épuisée par cette affaire qui la hante depuis six ans.

En 2011, après l’obtention d’un permis de construire en bonne et due forme elle a fait bâtir une maison de 130 m2 sur deux étages dans ce petit quartier pavillonnaire d’Essey-Lès Nancy et c’est à partir de là que les choses se compliquent, sa voisine décide de porter plainte car la nouvelle bâtisse ferait de l’ombre sur son jardin et sa terrasse. La justice lui donne raison en première instance puis en appel et condamne Sarah Rebaï à raser sa maison. Mais à ce jour, la mère de famille n’a toujours pas appliqué la décision de justice et se voit contrainte de payer 80 euros d’amende par jour. La somme due s’élève aujourd’hui à 16 500 euros.

Sarah Rebaï se dit fatiguée mais veut se battre jusqu'au bout © Radio France - Mohand Chibani

Dernier espoir : la cour de cassation

Sarah ne veut pas perdre espoir, le dossier est aujourd’hui sur la table de la cour de cassation « ça fait six ans que je vis ce cauchemar au quotidien, vous ne pouvez pas savoir à quel point je souffre. Fort heureusement, mes enfants sont à mes côtés, c’est pour eux que je me bat malgré mes souffrances. Je me battrai jusqu’au bout car j’estime être dans mon droit »

amis et collègues de Sarah se mobilisent pour l'aider © Radio France - Roxane Delaby

Il n'y a rien d'illégal dans ce dossier, un architecte, ami de Sarah

Touchés par cette histoire, un élan de solidarité s'est crée autour de Sarah. Des centaines de messages ont été publiés sur les réseaux sociaux, une pétition a déjà recueilli 15 000 signatures et Joël Krauss, architecte nancéien qui connait bien ces affaires d'urbanisme a accepté de l'aider. Pour lui, la mère de famille n'a commis aucune faute dans ce dossier.

« Rien dans ce dossier n’est illégal. Le plan local d’urbanisme que madame Rebaï a suivi correspond à une volonté de l’Etat et de la communauté urbaine de densifier le tissu urbain. Le gêne qu’elle engendre à la maison voisine est plus léger que ce qu’a écrit l’expert. On attend maintenant le jugement de la cour de cassation et ensuite il faudra repasser devant la cour d’appel et refaire une expertise précise de la perte d’ensoleillement de la voisine »

Une construction pourtant conforme administrativement © Radio France - Mohand Chibani

La plaignante, elle, a déménagé et mis sa maison en location. Les nouveaux voisins de Sarah ne se sont jamais plaint d’un manque de soleil. L’affaire a déjà coûté à Sarah plus de 10 000 euros en frais d'avocats.