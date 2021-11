La justice ouvre une enquête après l'agression de supporters du DFCO à Ajaccio

Sont-ils passés au mauvais endroit , au mauvais moment ? ont ils été victimes d'un traquenard ? Les supporters dijonnais qui ont fait le déplacement samedi 6 novembre à Ajaccio gardent un goût amer de leur voyage. Vous l'avez lu sur France Bleu Bourgogne, ils ont été pris à partie, coursés et frappés à leur sortie du stade. Pour l'instant à notre connaissance, aucun d'entre eux n'a voulu porter plainte, en grande partie car ils sont incapables d'identifier leurs agresseurs. Cela n'empêche pas le procureur d'Ajaccio d'ouvrir une enquête judiciaire pour retrouver les auteurs présumés de cette bagarre.

Route barrée et course poursuite

Samedi soir, les stadiers d'Ajaccio font sortir les supporters dijonnais une demi-heure après le coup de sifflet final afin d'éviter toute confrontation avec les Corses. Selon un des proches de ce groupe de dijonnais , ils sont dix dont trois femmes, et pour regagner la ville, leur chemin passe devant un bar où se regroupent les ultras d'Ajaccio. Que se passe-t'il ? Y 'a t-il alors des insultes, des noms d'oiseaux ? En tout cas, deux scooters et un pick-up se précipitent pour barrer la route des dijonnais, alors qu'un groupe de supporters corses se met à leur courir après.

Nicolas Septe, installé comme procureur de la République d'Ajaccio le 15 Septembre 2021 © Radio France - Olivier Castel

Jeté à terre et roué de coups

Selon le proche des ces personnes agressées, tout le monde prend la fuite, et trois dijonnais sautent dans un fossé rempli de ronces pour s'échapper. Un autre est attrapé, jeté à terre et roué de coups pendant au moins trois minutes. Il est frappé plusieurs fois a la tête et en ressort avec le nez cassé. Il doit se faire opérer ce vendredi. La préfecture de Corse assure que ce match n'etait pourtant pas classé à risques, et que c'est la première fois de la saison qu'une bagarre éclate à Ajaccio à l'issue d'une rencontre.