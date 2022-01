L'audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Périgueux s'est déroulée à huit clos pour cause de crise sanitaire. Mais lors d'une conférence de presse, le président du tribunal a voulu alerter sur la situation délicate de la justice en Dordogne comme ailleurs.

La justice périgourdine entre lassitude et épuisement

D'entrée de jeu, le ton est donné lorsque le président Philippe Duval-Molinos égrène la longue liste des réformes menées durant l'année 2021, une petite dizaine en tout qu'il a fallu mettre en application dans un contexte dégradé par la crise sanitaire. C'est trop. A la pandémie, est venu s'ajouter un manque de moyens aussi bien matériel qu'humain. Les outils informatiques sont insuffisants dénonce le président du tribunal.

Les effectifs ne suivent pas

Ces problèmes informatiques sont aggravées par un manque d'effectifs très pénalisant. Il y a eu jusqu'à un tiers du personnel absent dans les services du greffe. Le poste du juge des contentieux de la protection , important avec une population âgée, est resté vacant. Et tout çà aboutit à un climat social dégradé caractérisé par une lassitude et un épuisement des personnels selon Philippe Duval-Molinos.

4100 affaires civiles nouvelles

4100 affaires nouvelles ont été enregistrées en 2021, dont mille relevant des juges aux affaires familiales. Mais 4700 affaires ont été terminées, signe que malgré les difficultés, la juridiction fonctionne, mais au prix d'un dévouement qui n'est pas sans limites.

Un recul historique des procédures au tribunal de commerce

Les procédures collectives ont sensiblement baissé en 2021. Il y en a eu 81 en 2021 (contre 197 en 2019). Mais pour le président du tribunal de commerce Hubert Bonnefond, cette situation anormale se comprend. Les échéances fiscales et sociales ont été suspendues à cause du Covid. Les créanciers institutionnels comme l'Urssaf ont levé le pied mais attention au retour de bâton. il faudra bien payer un jour et rembourser les aides accordées.

Les immatriculations ont elles, augmenté : 852 en 2021 (contre 673 en 2020), dont beaucoup d'auto-entrepreneurs livreurs pour Uber-Eats ou Deliveroo.

Coté Conseil des prudhommes enfin, 135 affaires nouvelles ont été enregistrées en 2021 contre 180 en 2020. la baisse est importante. Et là aussi, il manque du monde, et il en manquera , puisque d'ici 2023, il n'y aura plus 54 conseillers mais 36.