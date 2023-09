La justice reconnait la "faute inexcusable" d’Orpea envers quatre ex-salariées d’un Ehpad du Mans

C'est une victoire pour quatre anciennes salariées de l'Ehpad Orpea des Sablons. Le Pôle social du tribunal judiciaire du Mans a reconnu mercredi 6 septembre une "faute inexcusable" de l'entreprise gestionnaire de maisons de retraites.

ⓘ Publicité

L'inaction d'Orpea face à l'ambiance "délétère" aux Sablons

Tentatives de suicides, dépressions, stress post-traumatiques : les états de santé des quatre anciennes salariées sont bien liées à l'ambiance de travail "délétère" au sein de l'établissement des Sablons, marquée par des faits de harcèlement, d'intimidations, d'humiliations parfois publiques du personnel devant les résidents et leurs familles. Un lien clair établi par le tribunal du Mans, qui reconnait même une faute inexcusable de la part d'Orpea : l'entreprise était au courant, alertée à de nombreuses reprises, notamment par le CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

Cette connaissance claire de la situation, qui n'a entrainé aucune réaction de l'entreprise pour protéger ses salariées, a conduit le Pôle Social du tribunal du Mans à retenir "la faute inexcusable de la société Orpea, à l'origine des maladies professionnelles" des quatre salariées.

Des vies brisées

Assisté par Pauline Chertier, maître Alain Dupuy a défendu les ex-salariées. Il commente la décision : "Le tribunal considère que la direction n'a pas pris les mesures pour les protéger, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y avait des alertes, il y avait des faits qui étaient dénoncés. Il y avait le CHSCT qui s'était prononcé plusieurs fois. La direction nationale de Paris n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les salariées et en l'occurrence dans l'établissement Orpea des Sablons. Il y a des termes très forts dans le jugement, de climat professionnel "délétère" par exemple. Et on est sur les formes les plus graves de maladies professionnelles. Il y a du stress post-traumatique, il y a des tentatives de suicide… Vraiment, pour les quatre ex-salariées les conséquences ont été dramatiques. Ce sont des vies qui ont été brisées. Pour les quatre. On est dans un cadre très précis qui montre la défaillance totale de l'employeur."

Une première victoire

Marion Lescure est l'une des plaignantes, embauchée en 2010 à l'Ehpad Orpea des Sablons et licenciée en février 2020, après un arrêt maladie débuté en 2016 et reconnu comme maladie professionnelle. Lorsqu'elle a appris la décision, "j'ai fondu en larmes, j'ai été très soulagée et heureuse d'apprendre ça, et je n'étais pas la seule". C'est la première étape d'un conflit qui dure depuis 2015, et d'une procédure engagée en 2021. Mais elle reste sur ses gardes : "Je m'attends à tout avec Orpea", qui a encore un mois pour faire appel.

Elle espère aussi que cette reconnaissance de victime, et de la "faute inexcusable" d'Orpea vis-à-vis d'elle, fasse également avancer les autres volets du dossier, aux Prud'hommes et au pénal.