Marseille, France

Le tribunal de commerce de Paris a rejeté jeudi la demande de liquidation judiciaire des sociétés de Bernard Tapie, condamné à rembourser 404 millions d'euros perçus en 2008 dans son litige avec le Crédit lyonnais, selon le jugement consulté par l'Agence France Presse (AFP).

"Je suis tellement heureux par rapport à La Provence" (Bernard Tapie)

L'ex-homme d'affaires et ancien ministre Bernard Tapie s'est déclaré "extrêmement heureux" du rejet de la demande de liquidation judiciaire de ses sociétés, y voyant "une bonne nouvelle pour toutes les parties". "Surtout, je suis tellement heureux par rapport à La Provence", le quotidien régional de Marseille dont il est propriétaire via la holding GBT (Groupe Bernard Tapie), "un journal qui fait un travail incroyable et qui va pouvoir continuer à travailler dans la sérénité", s'est-il réjoui.

Le tribunal se prononçait sur la requête du parquet de Paris, qui réclamait la liquidation judiciaire des holdings GBT (Groupe Bernard Tapie), propriétaire du groupe de médias La Provence, et de FIBT (Financière Immobilière Bernard Tapie). Le ministère public avait formulé cette demande après le rejet en avril par la justice du plan de sauvegarde qui étalait ce remboursement sur six ans.