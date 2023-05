La justice rejette un référé et confirme l'interdiction de manifester pendant le festival de Cannes

Le tribunal administratif de Nice a rejeté un référé-liberté contre l'interdiction de manifester pendant le festival de Cannes, ce mercredi. Selon le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France et l'association Adelico, l'arrêté de la préfecture interdisant toute manifestation dans un périmètre donné à Cannes, dès le jour d'ouverture du festival, est une atteinte à la liberté.

Pas d'"atteinte grave aux libertés de fondamentales établie"

La décision est tombée en fin de journée ce mercredi : le juge rejette la requête, confirmant l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes. Selon le tribunal, "dès lors que l'interdiction de manifester est édictée par l'arrêté attaqué ne concerne qu'un périmètre restreint et clairement délimité autour du boulevard de la Croisette, lieu où se concentre les festivaliers et le publics, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de fondamentales n'est pas établie."

"La condition d'urgence" requise, n'est pas établie. En effet, les syndicats et l'association n'ont déposé aucune "déclaration de manifestation à brève échéance".

Cet arrêté est entré en vigueur mardi, jour d'ouverture de la 76ème édition du Festival de Cannes. Il interdit de manifester sur un large périmètre autour du Palais, sur la croisette et les plages. La préfecture assure que cette entrave à la liberté de manifester est reconduite chaque année pendant le festival de Cannes, car c'est un évènement où 120.000 personnes sont attendues.

Ce professeur de droit public, à l'université Panthéon-Sorbonne, membre de l'association Adelico exprime sa déception :

Des drones utilisés pour surveiller le Festival de Cannes

Le Conseil d'Etat à Paris doit également se prononcer sur la légalité de l'usage des drones par les forces de sécurité durant le Festival de Cannes.

Les syndicats contournent l'interdiction

Malgré l'interdiction de manifester autour du Palais à Cannes, pendant le Festival, la CGT énergie compte en profiter pour se faire entendre. Toujours contre la réforme des retraites avec des opérations "la CGT fait son cinéma".

Le syndicat prévoit : une manifestation dimanche à 11h au rond-point de Grande Bretagne ; et mardi à 10h30, un rassemblement à la gare de Cannes. Puis direction la mairie pour une conférence de presse, suivi d'un pique-nique, en plein cœur du festival, devant le Palais.