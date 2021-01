La justice relaxe le vétérinaire poursuivi pour "sévices graves ou actes de cruauté"

C'est soulagé que le vétérinaire sort du tribunal judiciaire d'Évreux en début de soirée, "tout ça pour accoucher d'une souris" se désole-t-il. Le président Franck Doudet l'a relaxé, allant à l'encontre des réquisitions de la procureure de la République qui avait demandé six mois de prison assortis d'un sursis simple, l'interdiction de détenir un animal pendant cinq ans et la peine maximale d’interdiction d'exercer, soit cinq ans. Pendant ce procès, avocats et président se sont livrés à une bataille juridique sur la qualification des faits, "sévices graves ou actes de cruauté envers un animal". Dès le début de l'audience, le président indique que "dans son arrêt du 25 septembre 2020, la cour d'appel de Rouen a déjà apporté des éléments de réponse. C'est une question de pur droit qui doit être examiné aujourd'hui". Saisie par le vétérinaire pour la levée de son contrôle judiciaire, la cour d'appel observait que "le délit de sévices et d'actes de cruauté implique la volonté réfléchie de faire souffrir l'animal ou de provoquer sa mort". Pendant deux heures, les avocats des parties civiles et de la défense se sont affrontés sur ce point. "La cour d'appel a commis une erreur majuscule dans la rédaction de cette qualification" estime Me Patrick Grillon, l'avocat de l'association Stéphane Lamart et du propriétaire de Jack, le chien frappé par le vétérinaire.

Une méthode éducative contestée

L'avocat du vétérinaire a tenu à revenir sur la vidéo filmée par une voisine : "un vidéo impressionnante mais qu'il faut savoir décrypter. Des coups de semelle plutôt que des coups de pied, des coups dans les poubelles, ce qui provoque un bruit assourdissant" détaille Me Kalfon."Des actes de torture et de barbarie" rétorque la procureure de la République pour qui "les faits dépassent les simples violences, une scène de violence tant on entend le petit Jack pleurer". Le vétérinaire n'a pas eu l'intention de faire souffrir, "il l'a fait dans une volonté de rééducation de contrôle" explique son avocat, Me Jérémy Kalfon. Lors de l'audience, le vétérinaire a reconnu avoir porté des coups sur le chien mais en a précisé le but : "Je n'ai pris aucun plaisir à le faire. L'idée, c'était de le faire changer de comportement, qu'il accepte de vivre avec les autres chiens". Et le docteur d'expliquer le caractère agressif du jack russel, deux ans et demi, qui "ce soir-là, s'était battu. Il avait tué des cailles et des poules, il avait infligé deux morsures de prédation à un chiot de quatre mois. Il l'a attrapé à la cuisse, il le secouait". Le vétérinaire espère reprendre une activité normale dans son cabinet, mais "le mal est déjà fait, on est dans un pays où lorsque vous êtes accusé, les réseaux sociaux se déchainent contre vous, mais lorsque vous êtes innocenté, les gens ne le prennent pas en compte" estime son avocat Me Kalfon. Désormais, seul le parquet peut faire appel du jugement sous dix jours.