La justice remet en liberté Patrick Henry pour raison de santé

Patrick Henry retrouve la liberté. La justice a rendu vendredi sa décision. Elle a pris en compte son état de santé. Condamné en 1977 à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre du petit Philippe Bertrand, Patrick Henry est atteint d'un cancer à un stade très avancé.

Après 40 ans de prison pour le meurtre du petit Philippe Bertrand, Patrick Henry retrouve la liberté. Sa demande de suspension de peine a été acceptée vendredi par la justice qui a pris en compte son état de santé. Elle sera mise à exécution ce samedi.

Patrick Henry souffre d'un cancer du poumon à un stade très avancé. Les médecins ont estimé que son état de santé était incompatible avec la détention. L'administration pénitentiaire et le parquet s'étaient dit favorables à la demande de suspension de peine.

Mourir en homme libre

Patrick Henry souhaitait mourir en homme libre. C'est donc un soulagement pour cet homme, âgé aujourd'hui de 64 ans. Il quittera samedi la prison de Melun où il était incarcéré et prendra la direction de Lille.

Une visiteuse de prison et son mari, rencontré dans les années 90 quand il était en prison à Caen, mettent un appartement à sa disposition dans la métropole lilloise. Patrick Henry qui touchera une retraite, se soignera au CHRU de Lille.

Quarante ans en prison

Patrick Henry aura passé l'essentiel de sa vie en prison. Condamné en 1977 à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre du petit Philippe Bertrand à Troyes dans l'Aube, il a échappé de peu à la guillotine, grâce notamment à la plaidoirie de son avocat Robert Badinter.

Après 25 ans de prison, Patrick Henry avait obtenu la liberté conditionnelle. Il était sorti de prison en mai 2001 sous les feux de médias. Mais un an plus tard, il avait commis un vol à l'étalage et il avait été arrêté en Espagne en octobre de la même année, en possessions de près de 10 kg de cannabis, ce qui l'avait ramené en prison.

Patrick Henry avait depuis présenté trois demandes de libération conditionnelle, dont la dernière avait été acceptée en janvier 2016 par le tribunal d'application des peines de Melun, avant d'être rejetée par la cour d'appel de Paris.