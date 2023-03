La justice restaurative se met en place en Isère

Inscrite dans la loi depuis 2014 et inspirée de ce qui se faisait déjà au Canada, la justice restaurative se met en place, progressivement, sur le ressort des tribunaux judiciaires de Grenoble et de Vienne.

La justice restaurative, c'est quoi ?

C'est une pratique complémentaire du système pénal, fondée sur le dialogue entre victimes et auteurs d'infractions. et dont l'objectif est d'apaiser les souffrances et de panser les plaies.

Cela peut prendre la forme, notamment, d'une médiation entre une victime et son agresseur ou d'une rencontre entre plusieurs victimes et des détenus à travers plusieurs entretiens, gérés par des animateurs de médiation restaurative, spécialement formés.

Des expériences menées dans d'autres départements français ont déjà montré leur efficacité.

Laurent Merchat est directeur adjoint du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce service est l'un des acteurs de cette justice restaurative avec les avocats, les magistrats, les associations d'aides aux victimes et l'Institut Français de Justice Restaurative, l'IFJR, qui forme les personnes impliquées dans le processus.

"Il a fallu du temps, presque 10 ans après le vote de loi, avant que cela ne se mette en place" explique-t-il. "Tout se fait sur notre temps de travail et nous avons déjà beaucoup de travail. Il a donc fallu d'abord convaincre de l'intérêt de la justice restaurative puis coordonner tous les acteurs, trouver, justement, le temps pour se rencontrer, échanger et mettre en place le processus qui est très cadré. Et ca y est, nous y sommes !" se réjouit Laurent Merchat.

Une première médiation restaurative en cours en Isère

Ainsi, une première médiation restaurative est en place et une deuxième va débuter bientôt. Mathieu Perriaux est le directeur de cabinet du Procureur de la République de Grenoble et référent justice restaurative au sein du Parquet. Il en explique le principe. "La justice restaurative est un espace de dialogue, sécurisé, confidentiel, entre des personnes victimes et auteurs, pour échanger autour de la répercussion de l'infraction. Tout ce qui se dit dans ce cadre-là ne sera jamais divulgué à l'extérieur. Personne n'est contraint d'y participer et à tout moment de la mesure, on peut quitter le processus restauratif. Il n'y a aucun avantage ni pénal, ni pécuniaire à y participer. C'est un nouveau mode de réparation et pour la victime et pour l'auteur. Mais, condition fondamentale, il faut que les faits soient reconnus. Toutefois, que les faits soient prescrits ou pas, on peut participer à une mesure de justice restaurative. Le seul préalable est un dépôt de plainte, ensuite ce processus peut s'enclencher à tout moment de la procédure."

Un film pour mieux comprendre la justice restaurative

Pour mieux comprendre ce qu'est la justice restaurative, un très beau film sort ce 29 mars au cinéma sur ce thème, justement. Son titre : "Je verrai toujours vos visages" de Jeanne Herry. Avec, entre autres, Elodie Bouchez, Gilles Lelouche, Leïla Bekhti ou encore Miou-Miou.

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES Bande Annonce (2023) Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos

Anne-Laure Dalle est conseillère depuis 30 ans au SPIP de l'Isère. Elle s'est formée à la justice restaurative comme animatrice. Elle a vu le film projeté en avant-première, en février dernier, au Pathé Chavant à Grenoble. "Je m'y suis totalement reconnue !" affirme-t-elle. "J'espère que ce film va permettre de mieux faire connaitre et comprendre ce que l'on fait, auprès du grand public"

Une écoute en mode avion

Anne-Laure Dalle a déjà commencé à accompagner deux personnes, victime et auteur d'infraction, vers un processus de médiation restaurative. "Cela n'a rien à voir avec mon métier au sein du SPIP, où je ne travaille qu'avec des détenus. Là, je rencontre séparément la personne victime et l'auteur de l'infraction en entretien de préparation. On en fait autant qu'il en faut pour que chacun soit prêt, ensuite, à se rencontrer, éventuellement, c'est le gage pour un processus réussi, à terme. Moi, je connais très peu du dossier. Je laisse les personnes me dire ce qu'elles souhaitent, quelles sont leurs attentes et leurs motivations."

Anne-Laure Dalle travaille en binôme, avec une autre animatrice. "Il faut rester très, très neutre. D'ailleurs, en formation, on nous dit de se mettre à l'écoute en mode avion. Donc, on ne juge pas, on ne dirige pas, on n'influence pas. On reste le plus ouvert possible, il n'y a pas de hochement de tête, ou de mimiques. On accueille, on accueille !"

Une boite mail sécurisée est a disposition des personnes qui souhaiteraient plus d'informations :

justice-restaurative.isere@justice.fr