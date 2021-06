La justice se rapproche des justiciables à Jonzac en Charente

Le Parquet de Saintes vient d'installer à Jonzac un délégué du Procureur, pour le représenter et annoncer aux justiciables les décisions les concernant. Tout ça pour éviter d'encombrer les audiences pénales et être plus proches des citoyens, qui ne peuvent pas se déplacer à Saintes.