La justice refuse de suspendre le pass sanitaire dans les centres commerciaux des Alpes-Maritimes

Le Tribunal Administratif de Nice a refusé de suspendre ce vendredi l'arrêté du préfet mettant en place le pass sanitaire dans les grands centres commerciaux du département. 35 azuréens avaient en effet saisi la justice pour demander que soit suspendue cette mesure comme l'avaient déjà décidé les tribunaux de Cergy-Pontoise, Versailles et Strasbourg. L'avocat niçois, Maitre Grech, a plaidé que la mise en place de cette mesure devait forcément s'accompagner d'aménagements. "Les produits de premières nécessités doivent être accessibles dans ces centres commerciaux qui souvent sont dans des zones où il n'y a pas d'alternatives, explique Fabien Grech. "Nous devons permettre aux consommateurs d'avoir le choix !" L'avocat des requérants a également mis en avant la discrimination économique. "Ces grands centres commerciaux pratiquent des tarifs bas. En cette rentrée scolaire, les familles modestes les fréquentent et ne peuvent pas tous acheter dans d'autres commerces plus chers où le pass sanitaires n'est pas demandé", explique l'homme de loi. Les services de la préfecture se sont défendus et expliqués que les centres commerciaux étaient dans des bassins de vie où on pouvait forcément trouver d'autres commerces. Apparemment leurs arguments a convaincu le juge des référés qui a donc décidé de rejeter la demande de suspension des pass sanitaire à l'entrée des centres commerciaux.