Ouistreham, France

Le projet de centre des relations franco britanniques de Ouistréham est temporairement suspendu par la justice. Le tribunal administratif de Caen, saisi en référé par le préfet du Calvados, estime qu'"il existe un doute sérieux sur la légalité du marché signé par le maire de Ouistréham le 3 novembre 2017". L'acte mis en cause est la délibération du jury qui a désigné le cabinet d'architecture Atelier-Philéas. Le tribunal a donc décidé ce mercredi de suspendre l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre, en attendant que l'affaire ne soit examinée sur le fond.

Un dossier déjà bien plombé

C'est un coup d'arrêt pour un projet, lancé en grande pompe par le jeune maire de Ouistréham, mais qui a déjà beaucoup de plomb dans l'aile. Romain Bail est en effet poursuivi au pénal pour faux : un faux courriel qu'il a produit lors du conseil municipal du 4 septembre 2017, et qui promettait une aide financière des britanniques. A l'audience au tribunal correctionnel de Caen le 15 février 2018, le procureur a requis un an de prison avec sursis et 5000 euros d'amende. La décision sera rendue ce jeudi 12 avril 2018.

Un million d'euros dépensés

Questionné par l'opposition municipale lors du conseil municipal du 5 mars 2018, Romain Bail a indiqué qu'un million d'euros ont d'ores déjà été dépensés par la ville depuis le lancement du projet de centre des relations franco britanniques.