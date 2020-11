La justice suspend les arrêtés qui permettaient la réouverture de certains établissements du Tarn

Des maires du Tarn s'étaient battu pour l'ouverture de certains établissements malgré le reconfinement, comme les magasins "non essentiels" ou les salles de sport. La justice vient de donner un coup d'arrêt à ces mesures. Le tribunal administratif de Toulouse juge ces arrêtés contraires à la légalité et aux mesures mises en place pour lutter contre l'épidémie.

Le tribunal saisi par la préfecture du Tarn

Cette suspension était demandée par la préfecture du Tarn, qui avait alors saisi le tribunal. Frédéric Roussel, le sous-préfet avait dit sur France Bleu Occitanie regretter ces arrêtés, tant la crise sanitaire s'aggrave dans le département. Il avait appelé tous les élus à la responsabilité et les habitants au respect du confinement.

Dans le détail, le maire de Lavaur, par quatre arrêtés successifs, avait autorisé, sous réserve du respect de mesures de distanciation physique, les rassemblements ou réunions au sein des lieux de cultes, l’ouverture des établissements sportifs couverts et de plein air ainsi que des magasins de ventes et centres commerciaux et enfin des bars et restaurants. Les maires de Saint-Juéry, Mazamet et Bout-du-Pont-de-l’Arn avaient eux pris un arrêté autorisant l’ouverture des commerces dit "non-essentiels".