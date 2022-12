La justice toulousaine démantèle un vaste réseau de voleurs d'outils professionnels

Sept ressortissants de Bosnie, présentés ce vendredi matin à un juge d'instruction devraient être mis en examen pour vols en bande organisée et association de malfaiteurs. Mardi 29 novembre, ces hommes âgés de 16 à 60 ans ont été arrêtés lors d'une opération d'envergure menée à Toulouse, Auch et Vauvert dans l'Hérault. Le donneur d'ordre et son homme de main vivaient à Toulouse.

Entre 2020 et 2021, une quarantaine de vols et de cambriolages leur sont imputés en Haute-Garonne, dans le Tarn, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Leur mode opératoire : ils stationnaient leurs véhicules utilitaires sur des parkings d'entreprises, ou près de véhicules professionnels et dérobaient ainsi le matériel.

Plusieurs d'entre eux ont déjà été condamnés pour des faits similaires.

Près de 300 outillages électroportatifs retrouvés

Lors de perquisitions, les enquêteurs ont saisi près de 300 outillages électroportatifs, 15.600 euros en espèces, des bijoux en or, ainsi que des articles multimédia de valeur et de maroquinerie de luxe.

L'opération judicaire fait suite à une vaste enquête menée d'abord sous l'autorité du procureur de la République de Toulouse, puis d'un juge d'instruction toulousain, par l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante avec l'appui de la gendarmerie en Occitanie. Au moins 75 gendarmes ont été mobilisés, ainsi que la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Garonne.