La justice va trancher sur la tenue de la corrida à Pérols cet été

Ce vendredi 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier examinait le recours des opposants à la corrida déposé contre la décision du maire de Pérols. En février dernier, il annonçait la tenue d'une corrida cet été . Au centre des débats, il s'agissait de déterminer si la corrida fait partie d'une tradition locale ininterrompue, ou non, à Pérols.

ⓘ Publicité

Maître Gaëlle d'Albenas a plaidé pour la commune : "Le maire de Pérols a pris cette décision : que les Arènes municipales, après 20 ans d'interruption, puissent organiser une novillada. Aujourd'hui, dans nos localités très précises, on peut le faire. Certains Péroliens et personnes alentours y tiennent. Ce n'est pas qu'une lubie d'une minorité de personnes."

Du côté des associations, difficile d'entendre cet argument. Pour eux, les corridas ne sont plus organisées pour une bonne raison : ce sont des événements qui ne sont plus acceptés socialement. Maître Hélène Thouy est l'avocate du CRAC Europe, le Comité radicalement anti-corrida : "L'argument de la tradition locale ininterrompue ne peut pas être revendiqué parce que cela fait plus de 20 ans qu'il n'y a plus de corrida à Pérols. Il y a un désintérêt de la population générale pour la corrida. Comme elle est un acte de cruauté et des sévices graves au sens du droit pénal, la décision d'autoriser cette corrida est irrégulière pour nous."

Les "tueurs de toreros"

L'organisation d'un tel événement représenterait également un problème de sécurité publique, car la commune explique que les taureaux ont été choisis pour leur dangerosité, et surnommés les "tueurs de toreros". L'interdiction d'une telle manifestation a été défendue par Raphaël Belaïche, avocat de l'association Alliance Anticorrida : "Il y a dans les corridas quelque chose de tout à fait choquant et incompréhensible. Je ne crois pas que la majorité des Français et même la majorité des Péroliens soient favorables à ce spectacle. Je veux bien qu'il y ait une nostalgie, une tradition, une habitude. Mais il faut savoir évoluer".

L'association du CRAC Europe se mobilise depuis plusieurs mois par des affichages anti-corrida, la distribution de tracts de soutien aux taureaux, et l'organisation de manifestations. Cyril Vaucelle, chargé de mission au CRAC, se dit plutôt confiant : "On a vu que la partie adverse n'avait pas vraiment d'éléments pour justifier d'une poursuite de traditions, à part montrer des photos de paëlla, qui n'ont rien à voir avec la corrida, ou des arguments qui sont en réalité sur la bouvine (jeux taurins sans mise à mort, NDLR). Ce n'est pas parce qu'on fait des courses camarguaises dans des arènes que cela justifie de tuer des taureaux dans ces mêmes arènes."

En attendant la décision rendue mardi 16 mai 2023, les associations restent mobilisées. Une manifestation est organisée ce samedi 13 mai à midi devant la mairie de la commune pour dénoncer le retour de la corrida dans la commune.