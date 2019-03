La Juventus de Turin part en Asie cet été pour éviter à Cristiano Ronaldo une enquête pour viol selon le New York Times

Par Raphaël Cann, France Bleu

La Juventus Turin va disputer cet été ses matches amicaux intersaison en Asie et non pas aux États-Unis comme c'est le cas habituellement. Selon le New York Times, les organisateurs veulent éviter à Cristiano Ronaldo une détention dans le cadre d'enquête pour viol par la police de Las Vegas.