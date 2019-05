La Léchère: 1 an de prison ferme pour le chauffeur de poids lourd qui a écrasé une habitante (Savoie)

Un chauffeur ukrainien de 41 ans a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel d’Albertville à un an de prison ferme et un an avec sursis pour homicide involontaire.Le 15 avril dernier, il a renversé une dame de 78 ans devant l'usine métallurgique Ferropem de La Léchère (Savoie).