La légion d'honneur à titre posthume pour l'inspecteur des impôts tué dans le Pas-de-Calais

L'inspecteur des impôts de 43 ans tué par un brocanteur lundi à Bullecourt, près d'Arras (Pas-de-Calais) recevra la légion d'honneur à titre posthume. "Nous avons décidé de décerner à Ludovic Montuelle la Légion d'honneur à titre posthume avec la distinction "mort au service de la France", indique le ministre des Comptes public, Gabriel, Attal ce dimanche matin dans Le Parisien-Aujourd'hui en France.

Faire évoluer le cadre de travail des agents

Selon le ministre, ce meurtre est "une attaque contre la République, qui a sidéré les Français et bouleversé les agents des finances publiques, qui se disent 'ça aurait pu être moi'". Gabriel Attal veut faire évoluer le cadre de travail des agents, notamment sur les déplacements lorsque le siège d'une entreprise est un domicile, ou sur les conditions de protection.

L'agent du fisc s'était rendu lundi dernier au domicile du brocanteur de 46 ans, en compagnie d'une inspectrice. Le brocanteur, qui avait fait l'objet d'un redressement fiscal il y a quelques mois, avait alors séquestré les deux agents avant de tuer l'inspecteur puis de se donner la mort par arme à feu. Sa collègue avait été retrouvée ligotée et très choquée.

Le meurtre serait prémédité

Une enquête a été ouverte des chefs de séquestration et d'assassinat. Le procureur d'Arras estime que l'acte pourrait avoir été prémédité puisque des liens utilisés pour attacher la victime et sa collègue, dont des colliers de serrage, ont été retrouvés. Une minute de silence avait été observée mercredi midi au ministère de l'Economie et dans des centres des impôts.