Dans leur maison, près de Grenoble, Bruno et Patricia Perez survivent, comme ils peuvent, à la mort tragique de leur fils Adrien. Le jeune homme, âgé de 26 ans, venait de fêter son anniversaire avec des amis dans une discothèque de Meylan, quand il a été poignardé à mort, en voulant porter secours à un proche qui venait de se faire agresser, pour un prétexte futile, par deux jeunes, deux frères de 19 et 20 ans, Yanis et Younes El Habib.

Ces derniers sont en prison pour homicide et tentative d'homicide, un complice est en liberté conditionnelle. L'enquête est en cours.

Les parents d'Adrien avait eu la force, la veille des obsèques de leur fils, de dénoncer la violence gratuite qui détruit des familles. Patricia, la maman, avait interpellé sur France Bleu Isère les politiques qui nous gouvernent pour que cela cesse. "Je crie ma révolte" avait-elle dit. "Stop! La France sombre dans la violence. Arrêtez çà ! Sauvez nos enfants !"

Une lettre à Emmanuel Macron restée sans réponse

Bruno et Patricia Perez, qui avait reçu des centaines de messages de soutien de la part d'anonymes, avaient aussi écrit le 15 août au Président de la République une lettre poignante pour lui demander son aide.

"A ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse" s'indigne Patricia. "C'est du mépris ! Le Président Macron nous oublie, oublie Adrien, oublie toutes les familles qui ont connu le même sort que nous à cause de cette violence gratuite! Je ne veux pas que mon fils ait la légion d'honneur ! Je voudrais juste que le Président de la République entende notre appel. Il a les moyens de s'attaquer à cette violence qui ronge notre société et qui tue nos enfants ! Car aujourd'hui c'est nous qui sommes dans la douleur mais demain, ce sera une autre famille qui sera détruite. Il faut que çà s'arrête !"

Un autel en mémoire d'Adrien a été installé dans le salon familial © Radio France - Véronique Pueyo

Je parle à Adrien tous les jours. Patricia Perez

Dans le salon familial, un petit autel a été installé avec des photos d'Adrien, souriant. "Je lui parle tous les jours" confie Patricia Perez. "Je demande à mon fils de me donner le courage de continuer à vivre."

