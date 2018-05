Le Havre, France

La Commission des Compétitions de la LFP rejettece mardi 22 mai 2018 la réclamation du Havre posée à la fin de la rencontre AC Ajaccio-HAC visant à donner le match perdu par pénalité à l’AC Ajaccio et à donner le match gagné au HAC sur tapis vert. Selon un communiqué de la Ligue de football :"Rien ne permet de donner match perdu à l’AC Ajaccio. La réclamation technique du HAC concernant la présence bord terrain avant la séance des tirs au but de l’entraîneur de l’ACA, M. Olivier Pantaloni, alors même qu’il avait été exclu par l’arbitre, ne constitue pas dans les règlements de la Ligue un fait permettant d’invalider le résultat de la rencontre".

Pas de disqualification

La Ligue poursuit son argumentaire : "D’un point de vue réglementaire, l’entraîneur était exclu et non suspendu au moment des faits. Or, la présence sur la pelouse d’un entraîneur exclu n’est pas considérée comme un fait de disqualification. Les articles 540 à 546 des règlements des compétitions de la LFP précisent seulement les conditions de qualification des joueurs, et stipulent très clairement que la perte du match est effective uniquement lors de la participation d’un joueur suspendu sur la feuille de match."

Un match à huis-clos à Montpellier pour Ajaccio

Au vu de la gravité des faits, la commission de discipline a décidé de placer le dossier en instruction et de suspendre le stade François-Coty à titre conservatoire. La rencontre AC Ajaccio – Toulouse FC se déroulera donc le mercredi 23 mai à 20h45 à huis-clos au stade de Montpellier.



Le HAC fait appel

Dans un communiqué, le HAC indique qu'il ne va pas en rester là : "Le HAC poursuit son combat et fait appel de cette décision."