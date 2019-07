La librairie Caractères de Mont-de-Marsan reçoit le grand prix Livres Hebdo des librairies

Mont-de-Marsan, France

La récompense a été décernée par un jury de professionnels du livre présidée par l'ancienne ministre de la culture et écrivain Aurélie Filippetti. Les cinquièmes rencontres nationales de la librairie ont réuni ces dimanche et lundi un millier de professionnels du livre venus du monde entier.

Le jury a voulu mettre en avant le projet porté par le gérant de la librairie Anthony Clément. Le Montois a repris la librairie Caractères en 2010. Il y a deux ans, le magasin a déménagé dans de nouveaux locaux, plus grands. Cela a permis d'intégrer un café et une scène. Dans une économie du livre précaire et concurrencée par le numérique, Anthony Clément a voulu intégrer le livre à un projet culturel global. En parallèle à sa librairie, il a participé à la création de l'association Caractères Café social club. Elle compte aujourd'hui 350 adhérents et a organisé plus de 500 rencontres littéraires, concerts, lectures publiques et conférences à Mont-de-Marsan mais aussi dans les alentours.

caractères : Librairie Café Social Club à Mont de Marsan © Radio France - Tomasz Ryba

"C'est vrai qu'on souffre des fois de critiques où on nous dit , vous, à part le rugby et les fêtes il n'y a pas grand chose... Non c'est faux. Il y a des énergies incroyables et des gens en demande de propositions comme celles-là. Ce n'est pas seulement le prix d'Anthony Clément, gérant de la librairie Caractères et co-fondateur de l'association Librairie Café Social Club mais c'est aussi le fait que des publics suivent en masse les événements que l'on fait alors que même dans les grandes villes, il y a parfois un déficit de suivi du public ou des lecteurs. Nous, on a réussi à créer ça dans un territoire qui n'était pas forcément ciblé comme la Mecque du livre et c'est ça qui est magnifique" réagit Anthony Clément.

La librairie Caractères s'associe cette semaine au festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan en organisant plusieurs manifestations. Le programme ici.