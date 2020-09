La librairie des Bauges à Albertville sera peut-être bientôt désignée librairie de l'année

C'est une vrai reconnaissance pour la Librairie des Bauges à Albertville. Elle vient d'être sélectionnée par l'hebdomadaire référence de la profession Livre Hebdo, pour être LA librairie de l'année. Elle a été remarquée pour son modèle innovant : des livres et une annexe pour partager la culture.

Le 22 septembre prochain la Librairie des Bauges à Albertville sera peut-être désignée librairie de l'année en France, par le magazine de référence Livres Hebdo.

C'est l'annexe de la librairie savoyarde, baptisée le Garage, qui en fait une structure à part.

L'ancien entrepôt a été réaménagé par la nouvelle équipe en un lieu de culture et de rencontre. Un endroit où boire un café tout en découvrant une exposition ou en écoutant une conférence. "C'est une salle de petite jauge pour faire des animations, des concerts, des spectacles, des projections, des débats, des ateliers de loisirs créatifs "précise Thomas Berrond le propriétaire.

La librairie a été reprise en 2017 par Thomas Berrond qui a monté ce beau projet avec toute une équipe

L'objectif de départ c'était d'apporter plus au livre - Thomas Berrond propriétaire - libraire

"Nous sommes dans une vallée et c'était compliqué de faire venir des auteurs qui sont massivement sur Paris" explique ce passionné. "On voulait proposer autre chose et ça marche bien".

Alors la distinction de Livres Hebdo, faire parti des cinq librairies pour devenir "librairie de l'année" c'est une belle reconnaissance pour cette équipe. "A l'échelle de notre territoire on essaie de faire quelque chose de bien. Ce n'est pas transformer ou innover mais c'est une adaptation et un bon dynamisme. On se fait plaisir".

La "palme" de la librairie de l'année sera décernée le 22 septembre prochain à l'issue d'une cérémonie officielle à Paris par le magazine Livres Hebdo