La librairie Le Grain des mots à Montpellier en souffrance à cause d'un dégât des eaux

L'état de chantier dans lequel est plongé la librairie Le Grain des mots est frappant. Deux ouvriers nettoient la boutique secouée par un dégât des eaux causé par les intempéries d'il y a 10 jours. Ce dégât des eaux a détruit un plafond et endommagé 10 000 livres, les murs et les sols. Trois appareils bruyants, servant à aspirer l'humidité ambiante, fonctionnent aussi à fond pour tenter de préserver les autres ouvrages.

En attente des expertises

Car la priorité est celle-ci : sauver ce qui est encore utilisable. Mais rien n'est facile. "On est obligé d'attendre car on ne peut pas manipuler les livres en attente des expertises de l'assurance" s'impatiente Romain Demante, l'un des deux co-gérants du Grain des mots qui a été dans l'obligation de fermer sa librairie. C'est seulement après les résultats de ces expertises qu'il pourra sauver ce qui peut l'être. "On essaiera de presser les livres, de les mettre sous du poids et les conserver dans un endroit sec."

Romain Demante est en attente de l'expertise des experts. Copier

Ça ne s'arrêtera pas comme ça

Mais le temps presse pour Romain Demante. "On rate déjà la rentrée littéraire qui est l'un des moments forts de l'année avec Noël" se désole-t-il. "Si on ne peut pas rouvrir dans les trois mois, on devra mettre la clé sous la porte". Mais hors de question d'imaginer cette éventualité pour ce co-gérant qui a repris l'enseigne, créée par sa mère en 2003, il y a un peu plus de deux ans. "Ça ne s'arrêtera pas comme ça, en tout cas pas à cause d'un dégât des eaux !"

Un élan de solidarité s'est créé

La seule note positive est l'élan de solidarité qui s'est créé autour du Grain des mots. "Beaucoup de monde a proposé son aide. Des confrères libraires, des particuliers qui souhaitaient venir nettoyer, des commerçants prêts à mettre leurs réserves de stockage à disposition" sourit Romain Demante. Qui, pour l'instant, ne peut faire autre chose que de patienter.