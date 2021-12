La ligne A du métro partiellement interrompue suite à une rupture de canalisation à Toulouse

Un jeudi matin compliqué dans le métro toulousain. La ligne A du métro Tisséo est partiellement interrompue depuis 6h et pour une durée indéterminée en raison d'une rupture de canalisation au niveau de la station Marengo-SNCF. Cinq stations ne sont pas desservies : Marengo-SNCF, Jolimont, Roseraie, Argoulets et Balma-Gramont. La ligne A fonctionne normalement entre Basso Cambo et Jean Jaurès. La ligne B circule entièrement.

Des bus relais sont mis en place entre les stations Marengo-SNCF et Balma Gramont.