La ligne SNCF entre Miramas et Avignon est coupée à la circulation après un accident

ℹ️ [ #InfoTrafic ]



📢 On nous signale un accident de personne entre les gares de #Cavaillon et #LisleSurLaSorgue.



❌ Circulation interrompue entre #Cavaillon et #AvignonC dans les deux sens.



Une ❓ Tweetez-nous 🤳🏽 pic.twitter.com/KG1EbbjiPu