La ligne SNCF reconstruite à l'identique, colère du maire de Villeneuve-lès-Béziers

Villeneuve-lès-Béziers, France

Les élus du Biterrois ont été invités ce vendredi matin à une visite de chantier sur la ligne SNCF endommagée par les inondations du 25 octobre dernier à Villeneuve-lès-Béziers. Bonne nouvelle, le chantier va plus vite que prévu et la ligne rouvrira entièrement le lundi 25 novembre. Initialement la reprise du trafic était prévue partiellement le 25 et entièrement le 2 décembre.

Mais ces travaux ne satisfont pas les élus locaux, car RFF a décidé de reconstruire la ligne à l'identique. Or si la commune de Villeneuve les Béziers a été inondée, c'est parce que la ligne SNCF qui servait de digue a cédé. On n'a pas tenu compte des leçons de ces inondations s'indigne le maire de Villeneuve les Béziers, Jean-Paul Galonnier

"Le risque de mettre en périls des vies, passe après l'intérêt collectif et gagner de l'argent"

"On reconstruit à l'identique une voie ferrée qui a cédé sous le poids de l'eau, ce qui veut dire que s'il y a un autre épisode pluvieux comme celui que nous avons connu, il y a de fortes chances que cette voie ferrée qui avait été entièrement restaurée il y a un ou deux ans, cède à nouveau et que nous ayons les mêmes inondations. Ca risque de mettre des vies humaines en danger, nous sommes très inquiets. Mettre des vies humaines en péril pour certaines personnes, ça passe après l'interêt collectif de faire passer les trains, c'est à dire gagner de l'argent".

"Les habitants ont une épée de Damoclès au dessus de la tête"

"Cette voie ferrée s'est comportée comme une digue en bas de la zone industrielle du Capiscole, cette digue a cédé sous le poids de l'eau accumulée et tout a été rétabli à l'identique. On nous dit qu'on fera des études ultérieurement pour envisager des travaux sans être obligés d'interrompre le trafic, mais c'est faire peu de cas du côté humain et de tous ces gens qui ont été traumatisés et qui vont vivre avec une épée de Damoclès au dessus de la tête."

"Il suffisait de prévoir quelques passages pour faire sauter le bouchon en cas de pluie"

"Il suffisait de prévoir quelques passages supplémentaires sur la principale brèche sur 500 mètres pour faire sauter une soupape de sécurité quand l'eau s'accumule, pour que l'eau puisse passer sans détruire toute une voie ferrée mais même les tranchées existantes ont été rebouchées, on s'en tient aux seuls passages qui subsistent en ayant eu la démonstration que ce passage n'a pas sauvé la voie ferrée. Cette digue par sa rupture a crée une grande vague d'eau qui est arrivée sur Villeneuve et a noyé de façon importante des quartiers qui n'avaient jamais connu la moindre inondation depuis qu'ils sont crées"

à lire aussi Inondations à Villeneuve-lès-Béziers : le canal du Midi a bon dos

à lire aussi Le trafic SNCF entre Agde et Sète reprend dès ce jeudi, entre Agde et Béziers le 25 novembre

à lire aussi Pas de trains entre Sète et Béziers avant fin novembre