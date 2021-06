La ligne SNCF Rennes/Saint-Malo en partie coupée à la circulation ce mardi matin

Des difficultés ce mardi matin sur la ligne SNCF Rennes/ Saint-Malo. Un TER aurait heurté un cadre de vélo à hauteur de Chevaigné ce qui entraîne des retards et des suppressions de trains.

La SNCF indique des difficultés ce mardi matin en Bretagne. La circulation des trains est interrompue entre Rennes et Montreuil-sur-Ille jusqu'à 9h30 environ.

Un train vide aurait heurté le cadre d'un vélo à 6h46 au niveau de Chevaigné. Des équipes d'intervention sont sur place pour dégager la voie.

Cinq trains ont déjà été supprimés et pour d'autres il y a des cars de substitution pour rejoindre Rennes. Deux cars ont été mobilisés pour Saint-Malo et Montreuil-sur-Ille.

Plus d'infos sur le site de la SNCF et de Breizh Go.