La ligne TER Tours-Loches perturbée en raison d'un acte de vandalisme sur un passage à niveau

Reignac-sur-Indre, France

Des perturbations sont signalées ce lundi matin, sur la ligne TER Tours-Loches. Une installation technique a été vandalisée dimanche à un passage à niveau entre Reignac-sur-Indre et Loches. Conséquence : le Loches-Tours de 6H24 a été supprimé, et celui de 7H20 est parti de Reignac-sur-Indre, et non pas de Loches. La gendarmerie a ouvert une enquête.

Si vous partez de Tours pour aller à Loches, sachez que le train s'arrête à Reignac-Sur-Indre. Si vous partez de Loches, direction Tours, le train s'arrête à Reignac-sur-Indre. Il est donc préférable de prendre un car.