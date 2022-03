La ligue contre la violence routière dénonce le retour à 90 km/h sur certaines routes de l'Hérault

Depuis le 1er septembre 2020, une partie des routes du département de l'Hérault est de nouveau limitée à 90 km/h, cela concerne 350 kilomètres de routes départementales, soit 8% du réseau routier du département.

Plus une route est belle, plus on a tendance à rouler vite

Pour contester cette décision qu'elle considère dangereuse, la ligue contre la sécurité routière de l'Hérault a déposé des recours auprès du tribunal administratif de Montpellier. Selon son président, Nicolas Gou, le département n'aurait pas suffisamment étudié la dangerosité ou non des routes concernées : "Ce sont de belles routes, assez larges, il n'y a pas d'obstacle, mais qui sont extrêmement fréquentées et c'est ça qui provoque un grand nombre d'accidents. Aussi, plus une route est belle, plus on a tendance à rouler vite."

L'Hérault, un département très meurtrier

En 2021, 75 personnes sont mortes sur les routes de l'Hérault, près de la moitié sur les routes départementales. Pour comparer, en 2019, il y a eu 70 décès. Cette augmentation est signe pour la ligue contre la violence routière, que la limitation à 80 km/h permet de sauver des vies. "Quand on roule à 90 km/h au lieu de 80 km/h, on perd 13 mètres de freinage, c'est la taille d'un bus" explique Nicolas Gou.

De son côté, le département estime avoir fait les études nécessaires pour répondre aux exigences de la sécurité routière. Maitre Pechon détaille : " Sur les 33 itinéraires retenus pour faire repasser la vitesse à 90 km/h, seulement 25 ont été retenus par le préfet, car les autres ne répondaient pas aux critères de sécurité." La décision du tribunal administratif sera rendue le 5 avril.

L'Aude et le Gard on fait le choix de garder l'ensemble de leur routes départementales à 80 km/h.