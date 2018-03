Lille, France

Le club de football de Lille va devoir jouer son prochain match à domicile à huis-clos et pourrait écoper de sanctions plus lourde. La décision a été prise à titre « conservatoire », ce jeudi soir, par la commission de discipline de la ligue de football professionnel. Samedi dernier, une centaine de supporters avait pénétré sur le terrain en bousculant des joueurs, avec un slogan évocateur « si on descend, on vous descend ». Avant dernier au classement de la ligue 1, le Losc devra également patienter trois semaines avant de connaître les sanctions définitives.

Un stade vide pour un match crucial

Les dirigeants lillois sont venus plaider leur cause devant la commission de discipline en début de soirée. A la sortie de l’audition, le directeur général du club, Marc Ingla, a expliqué que le LOSC n’avait pas eu de problème majeur de sécurité jusqu’alors :

On veut un stade festif, familial. On parle de minorités, on doit rester calme. Ce n'est pas dramatique ce qu'il s'est passé, c'est grave et sérieux mais il faut pas faire plus grand que ce qu'il s'est passé

Le bras droit du président Gérard Lopez a également rappelé que le club avait réagi vite lors des événements, en portant plainte et en aidant à l'identification des 10 supporters placés en garde à vue ce jeudi.

Le Losc devrait prendre des mesures plus importantes pour les prochains matchs. Des arguments qui n’ont pas empêché la commission de prendre une mesure forte, à titre conservatoire : la fermeture du stade Pierre Mauroy, dans un premier temps. Jusqu'à la fin de l’instruction du dossier, c'est-à-dire jusqu’au 5 avril prochain, date à laquelle les sanctions définitives seront communiquées. Dans cette période, Lille ne doit jouer qu’un match à domicile, le 1er avril contre Amiens.