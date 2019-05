La Ligue du Centre de football condamnée après des accusations de harcèlement moral et sexuel

Le conseil des prud'hommes d'Orléans vient de condamner la Ligue du Centre de football à verser plus de 28 000 euros de dommages et intérêts à trois salariées, qui accusaient l'ancien président, Jacky Fortépaule, de harcèlement moral et sexuel. Depuis, la direction de la Ligue a changé

Orléans, France

La Ligue du Centre de football est condamnée à verser 28 000 euros de dommages et intérêts, à trois de ses salariées, trois femmes, qui accusaient l'ancien président, Jacky Fortépaule, de harcèlement moral et sexuel. Elle devra aussi régler les frais de justice de ces trois femmes qui en 2018, avaient révélé être victimes de ces faits.

Des photos pornographiques envoyées à une des salariée

Le conseil des prud'hommes d'Orléans a estimé que les faits de harcèlement étaient établis, il faut dire que les accusations, détaillées en mars dernier lors de l'audience, étaient particulièrement précises et éloquentes. Des réflexions sur les petites culottes, des invitations à avoir des rapports sexuels, des mails sans équivoque. Il y avait par exemple, de la part de l'ancien président de la Ligue du Centre, qui depuis a démissionné, des invitations à "s'habiller en tenue légère pour la Saint Valentin" lancées à une des salariées, des photos à teneur misogyne voire pornographique envoyées à une autre.

La Ligue du Centre avait totalement nié les faits lors de l'audience, le conseil des prud'hommes dit que ce qu'elles ont vécu n'est pas normal

La Ligue du Centre est donc condamnée, et l'avocat des trois salariées, Maitre Samuel Chevret, c'est une reconnaissance : "lors de l'audience la Ligue avait totalement nié les faits, désormais ces salariés, dont certaines y travaillent encore, sont reconnues dans ce qu'elles ont subi. Je souhaite maintenant, puisque cette affaire concernait l'ancienne direction de la Ligue, et précisément son ancien président, que les choses redeviennent normales".

L'ancien président, Jacky Fortépaule, avait dû démissionner

Depuis la révélation des faits l'an dernier, la direction à la Ligue du Centre a changé, Jacky Fortépaule avait dû démissionner, sous la pression des adhérents et des dirigeants de clubs, largement à cause de ces accusations, et en raison d'un déficit conséquent dans le résultat 2018. Le comité directeur a été renouvelé en janvier dernier. Mais le jugement des prud'hommes est bien là, et une autre audience devant le conseil des prud'hommes d'Orléans est programmée le 25 septembre prochain. Là il s'agit de cadres de la Ligue qui eux aussi accusent l'ancien président de harcèlement. Une procédure au pénal a également été engagée, la Ligue étant soupçonnée de ne pas avoir respecté les injonctions de la médecine de travail pour protéger ses salariés