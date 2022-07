La ligue mondiale de surf annule le Quiksilver Pro à Hossegor

La compétition Quiksilver Pro qui devait se tenir du 12 au 23 octobre à Hossegor a été annulée par la WSL, la ligue mondiale de surf. L'organisation évoque des difficultés financières pour tenir l'évènement. Une déception et une mauvaise surprise pour la ville d'Hossegor et les communes voisines.

VALENTINO BELLONI / Hans Lucas via AFP

Il n'y aura pas de Quiksilver Pro cette année sur les plages d'Hossegor. La compétition de surf, qui devait avoir lieu du 12 au 23 octobre prochain, a été annulée par la World surf league (WSL), pour des raisons financières. Une déception pour tous les amateurs et pour la ville, qui accueille l'évènement depuis une trentaine d'années.

Selon un communiqué publié ce vendredi, la ligue mondiale de surf indique ne pas avoir été en mesure « d'obtenir le soutien nécessaire pour rendre l'évènement financièrement viable. » Hossegor devait accueillir une étape des Challenger Series, qui permettent de se qualifier pour le Championship Tour, le championnat mondial.

Mauvaise surprise pour la ville

Christophe Vignaud, le maire d'Hossegor, a eu la désagréable surprise de l'apprendre via ce communiqué : « Nous sommes vraiment déçus de cette décision et de la façon de faire. Quand je dis nous, je parle aussi des élus de Seignosse, Capbreton et Hossegor, puisque la compétition se fait sur la côte des trois communes » déplore-t-il.

WSL aurait peut-être pu trouver les moyens pour combler ce manque.

Pour le moment, il n'a pas eu davantage de précisions sur les raisons de cette annulation, à deux mois de l'évènement : « Le Quiksilver Pro existe depuis une trentaine d'années. Pour des raisons budgétaires il semblerait que la WSL ne se soit pas mis d'accord avec son principal sponsor, Boardriders [N.D.L.R. : maison mère des marques Quiksilver et Roxy], sauf qu'étant une société commerciale, WSL aurait peut-être pu trouver les moyens pour combler ce manque » estime Christophe Vignaud.

Manque à gagner pour l'arrière saison touristique

L'annulation de l'évènement sportif est aussi une mauvaise nouvelle pour le territoire : « C'est un manque à gagner au niveau touristique pendant cette arrière-saison, qui est très belle chez nous. Quand vous avez du monde sur les plages pendant une semaine, ces gens vont consommer, aller au restaurant, peut-être se loger sur place. Même si la compétition se fait sur une de nos vagues, cela touche aussi l'économie des villes voisines et du secteur du Sud-Landes. » explique le maire d'Hossegor.

La première compétition du genre à Hossegor a eu lieu en 1987, sous le nom de la Rip Curl Pro Landes. Depuis 2021, elle ne fait plus partie du championnat du monde de surf mais s'est transformée en épreuve qualificative (Challenger Series) pour la montée en Championship Tour (CT).