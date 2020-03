La Ligue nationale de basket suspend les matchs de Jeep Elite jusqu'au 31 mars, Orléans n'ira pas à Gravelines

L'Orléans Loiret Basket ne jouera pas samedi soir à Gravelines, dans le cadre de la 26ème journée de Jeep Elite. L'OLB est donc au repos forcé pour cause de coronavirus, car la 27ème journée est elle aussi reportée. Il n'y aura donc pas de match avant début avril, au plus tôt...

"Par décision du comité directeur, les rencontres organisées par la Ligue Nationale de Basket entre le 12 et le 31 mars 2020 sont reportées" : par ces quelques mots, la LNB annonce donc la suspension temporaire des championnats de Jeep Elite et de Pro B, pour cause d'épidémie de coronavirus.

Conséquence : l'Orléans Loiret Basket ne jouera pas samedi soir à Gravelines, comme cela était prévu dans le cadre de la 26ème journée de Jeep Elite. Au départ, en effet, le match devait avoir lieu, dans une salle qui aurait accueilli moins de 1000 personnes, et les orléanais devaient partir pour le Nord ce vendredi. Mais finalement, tous les clubs sont concernés par le report des rencontres, il n'y aura pas de "cas par cas".

Cela s'ajoute, à la décision annoncée mercredi, d'un report du match OLB/Bourg-en-Bresse (27è journée de Jeep Elite) qui devait se jouer le 20 mars au palais des sports d'Orléans. Résultat : Orléans est au repos forcé jusqu'au 3 avril, date du prochain match, programmé au Portel, actuel dernier de Jeep Elite. Mais évidemment, cela peut encore évoluer selon la progression de l'épidémie en France.

Pas de contamination au sein de l'OLB

Le président de l'OLB, Didier Nouraud, s'est exprimé en faveur du report des matchs prévus jusqu'à fin mars, lors d'une conférence téléphonique ayant réuni les présidents de club de la Ligue nationale de basket, ce jeudi matin. "C’est la décision la plus raisonnable", explique-t-il à France Bleu Orléans. Il ajoute qu'à ce jour, aucun joueur ou membre du staff n'est contaminé par le coronavirus au sein de l'OLB.