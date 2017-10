La loi antiterroriste largement adoptée par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté ce mardi la loi antiterroriste, visant à faire entrer dans le droit commun certaines des dispositions de l'état d'urgence. Insoumis et communistes ont voté contre, comme le FN et une partie des députés LR.

"Petite loi" pour les députés de la droite dure, "état d'urgence permanent" pour la gauche de la gauche : le projet de loi antiterroriste, destiné à inscrire dans le droit commun certaines dispositions de l'état d'urgence à partir du 1er novembre, a été adopté ce mardi à l'issue du vote solennel par les députés, avec une forte majorité : 417 voix pour, contre 127 contre.

Les députés LREM et MoDem de la majorité ont voté pour (après avoir mené un "débat politique" en interne selon ), ainsi que les "constructifs" LR-UDI et les députés du groupe Nouvelle Gauche (PS). Le vote contre a réuni les deux extrémités de l'assemblée, insoumis et communistes d'un côté, FN et certains LR de l'autre.

Minute de silence

Avant le vote, le Premier ministre Edouard Philippe s'est adressé à l'ensemble des députés, estimant qu'il faut "mener un combat sur tous les fronts contre la menace terroriste", à savoir "un combat culturel, un combat social, un combat d'ordre public".

Deux jours après l'attaque au couteau survenue à la gare de Marseille, le Premier ministre a indiqué que "le combat dans lequel nous sommes engagés, ce n'est pas le combat des forces de l'ordre contre le terrorisme, c'est le combat de la France contre les gens qui veulent la défaire". Avant de procéder au vote, les députés ont observé une minute de silence en hommage aux deux victimes de cette attaque.

