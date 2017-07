La Loire-Atlantique en risque "extrême" pour les incendie

La végétation est extrêmement sèche en Loire-Atlantique. Alors, depuis ce mardi, le département est place en risque "extrême" pour les incendie.

Attention aux incendies en Loire-Atlantique ! Le département passe en risque de feu "extrême". La végétation est extrêmement sèche et il suffit d'un rien pour qu'elle s'embrase préviennent les pompiers : "ça peut vraiment partir très vite. Il suffit qu'il y ait en plus un peu de vent dans la zone où un mégot, par exemple, a été jeté et ça peut partir très vite. Et c'est encore plus vrai dans ces périodes de sécheresse. Les pluies de ces dernières semaines n'ont rien changé. Ce sont vraiment des recommandations à prendre au sérieux".

Demain, la Loire Atlantique passe en risque feu niveau extrême après la journée rouge d'aujourd'hui. #risque#prudence — SDIS44 (@SDIS44) July 17, 2017

Les pompiers nous demandent donc de faire très attention avec les braises des barbecues et donc les mégots de cigarette pour éviter des incendies comme ceux qui ont touché les Bouches-du-Rhône et l'arrière-pays niçois ces derniers jours.