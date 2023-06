La Loire-Atlantique et la Vendée secouées par le séisme en Charente-Maritime

La secousse, vers 18h40, a surpris et impressionné bon nombre d'habitants de Loire-Atlantique et de Vendée. Il faut dire que c'est un séisme à la forte magnitude pour notre région, entre 5 et 6 selon les premières estimations, qui s'est produit à la limite entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, tout près de la Vendée.

"Je me suis demandée si c'est moi qui tremblait, ou si c'était autre chose"

"J'étais assise, j'ai senti un début de secousse, je me suis demandée si c'est moi qui tremblais ou si c'était autre chose", raconte Aurélie, 21 ans, gérante du Central bar à Luçon. "Le sol, les verres, ont tremblé, c'était assez bizarre".

"L'aquarium a vibré", raconte Alain qui habite à Nantes

La secousse a aussi été bien ressentie à Nantes. Alain, qui habite quartier Beaulieu, dans un immeuble, raconte : "les cintres ont bougé et l'aquarium a vibré ! C'était impressionnant". À France Bleu Loire Océan, les écrans qui se trouvent dans le studio ont bougé, eux aussi.