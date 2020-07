"La Loire est dangereuse" : appel à la prudence après la disparition d'un enfant qui se baignait à Saint-Satur

Plus de 24 heures après la disparition d'un enfant de huit ans, emporté par le courant alors qu'il se baignait dans la Loire, l'émotion est vive dans la commune de Saint-Satur. Pour le moment, les recherches sont vaines malgré la présence de nombreux plongeurs. Les appels à la vigilance se multiplient. La baignade dans la Loire est strictement interdite partout en France. "Ça fait des années qu'on dit qu'il faut faire attention à la Loire. Elle a toujours été dangereuse", insiste Yvan Thibaudat, gérant de la société "Loire Nature Découverte" à Saint-Satur. Cela fait 38 ans qu'il est installé sur place, où il propose des sorties en canoë ou en radeau sur la Loire.

Sur le site de la mairie de Saint-Satur, il est bien rappelé que la baignade est strictement interdite dans la Loire - Capture d'écran - Site de la mairie de Saint-Satur

Une fausse impression de calme et de tranquillité

À Saint-Satur, des panneaux signalent l'interdiction de la baignade dans la Loire. Un avertissement qui n'est pas respecté par de nombreux visiteurs. Selon nos informations, les contrôles de gendarmerie vont donc être renforcés sur les bords de Loire, et notamment à Saint-Satur. "Évidemment, c'est un site fréquenté et ce n'est pas nouveau. En plus, avec les restrictions d'entrées dans les piscines en ce moment avec le Covid-19, les gens vont se baigner dans la Loire", souligne Yvan Thibaudat. Il faisait partie des premiers mobilisés à Saint-Satur pour tenter de retrouver l'enfant emporté par le courant.

Si les circonstances sont encore floues, cela montre que la baignade dans la Loire fait prendre des risques. "Vous pouvez avoir une surface plate avec 20 centimètres d'eau chaude. On se dit que c'est super tranquille, qu'il n'y a pas de craintes à avoir mais en fait si. Brutalement, il y un haut-fond avec deux, trois, quatre mètres d'eau", décrit précisément Yvan Thibaudat. "Et quand on perd pied, on boit la tasse une ou deux fois, on n'a plus la conscience et le réflexe de nager vers l'aval. Et c'est comme ça qu'il peut arriver des problèmes même pour les bons nageurs", ajoute-t-il.

Pas de tourbillon mais des trous dans lesquels on peut tomber

Ce qui est trompeur, c'est l'impression au loin que la Loire est calme, que le débit est faible, qu'il n'y a presque pas de courant. "Les gens ont l'impression que la Loire est très calme et en plus il y a beaucoup de monde en baignade. Je dis toujours de ne pas se fier à la Loire. Mais le problème, c'est que les gens prennent confiance. Ils ne mettent plus de gilets sur les bateaux, ils vont se baigner et c'est là que ça me gêne", poursuit Yvan Thibaudat.