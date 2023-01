La Longueville : Le corps sans vie d'un jeune homme retrouvé dans un bois

C'est un chasseur qui a trouvé samedi soir le corps sans vie d'un jeune homme dans le bois des Lanières, à la Longueville, dans le Nord. Les gendarmes de la brigade territoriale de Bavay, alertés, se sont aussitôt rendus sur place. "*Aux termes des premières constatations, il était relevé que le corps sans vie retrouvé était vraisemblablement présent à l'endroit de sa découverte depuis plusieurs semaine*s", explique Laurent Dumaine, procureur de la République au tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe.

"L'examen de la dentition du défunt comme des premiers effets personnels retrouvés sur place laissait plutôt penser à un individu jeune et de sexe masculin, sans qu'il soit possible cependant de pouvoir l'affirmer avec certitude à ce stade des investigations", continue Laurent Dumaine dans un communiqué. Une autopsie sera réalisée en début de semaine afin d'identifier la victime et d'éclaircir les causes de sa mort.

L'enquête a été confiée à la Section de recherche de la gendarmerie de Lille et la Brigade territoriale de Bavay.

Pas de lien avec le couple de Roubaisiens disparus

Selon une source proche de l'enquête**, il n'y aurait pas de lien avec la disparition inquiétante du couple de Roubaisiens ** qui avait pris la route le 1er janvier et dont le téléphone avait borné dans ce secteur pour la dernière fois.