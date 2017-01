La Lozère, de moins en moins peuplée

Entre 2009 et 2014, le département a perdu 800 habitants. Seul département de France de moins 100.000 habitants, la Lozère reste, de loin, le département le moins peuplé et le moins dense du pays.

Le recensement de population affiche une population municipale pour la Lozère de 76 360 au 1er janvier 2017 (fait important : ce chiffre correspond à la « photographie » de l'état de la population en Lozère au 1er janvier 2014)

La baisse de population en 5 ans est de 803 habitants soit 0,2%/an.

On observe une baisse concentrée sur les principales villes avec notamment Mende qui totalise à elle seule une perte de 743 habitants. Ensuite, Saint-Chély, Marvejols et Langogne affichent chacune et respectivement une perte de 286, 170 et 157 habitants. À l'inverse, cette baisse importante des bourgs « portes » est compensée par une hausse continue du péri-urbain avec Bourg sur colagne (+97 hab), Chanac (+ 85 hab) et Montrodat (+72 hab).

L'augmentation de population de ces villes bouleverse même le classement des villes lozériennes les plus peuplées puisque Chanac avec 1461 hab se retrouve désormais 8ᵉ devant Saint-Alban avec 1344 hab qui a perdu 132 habitants en 5 ans (-2%/an)