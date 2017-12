Météo France a placé le département de la Lozère en vigilance jaune Grand froid depuis le vendredi 1er décembre à 16 h.

Météo France maintient le département en vigilance jaune neige et verglas. En effet, les chutes de neige devraient se poursuivre ce soir sur l'Aubrac et au Nord de la Margeride. Par ailleurs, les températures négatives seront susceptibles d’entraîner le regel des chaussées.

Compte tenu de ces prévisions, l’A75 est interdite aux poids-lourds non équipés et à tout véhicule léger non équipé. Un itinéraire de substitution est imposé par la RN88.

Le vent Nord et Nord-Ouest accentuera la sensation de froid ressentie. L’ensemble des services de l’État en Lozère, ainsi que les acteurs de la veille sociale renforcent leur vigilance auprès des populations vulnérables. Un épisode de temps froid est caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique. Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières. Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger pour la santé de tous.

Il est rappelé qu’en période de froid extrême, il est recommandé de rester chez soi autant que possible et redoubler de prudence si vous devez absolument sortir.