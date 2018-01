Météo France vient de rétrograder la vigilance orange neige-verglas en vigilance jaune. La situation s’améliore progressivement en Lozère mais des précipitations pluvieuses et neigeuses persistent encore ce samedi matin sur le département. La prudence est toujours de mise.

Lozère, France

Cela commence à aller mieux ce samedi matin en Lozère.

Après plusieurs heures d'intenses précipitations neigeuses, Météo France vient de rétrograder la vigilance en vigilance jaune neige-verglas. Toutefois les épisodes neigeux ne sont pas terminés.

La nouvelle carte de vigilance Météo France - Météo France

De nouvelles précipitations arrivent progressivement

La limite pluie neige varie actuellement entre 900 et 1000 mètres avant de remonter progressivement dans la matinée autour de 1200 / 1300 mètres.

De nouvelles précipitation neigeuses touchent ce samedi matin l’A75. La RN 88 est toujours interdite aux poids lourds et aux véhicules non équipés de pneus neige en raison de conditions de circulation extrêmement difficiles entre Mende et la Haute Loire.

Les conditions de circulation sont également très délicates sur le réseau secondaire. 50 à 60 cm de neige sont tombés dans le secteur de La Bastide et certaines routes du réseau secondaire sont encombrées par des arbres et des branches sur la chaussée notamment sur le secteur de la Margeride.

Les chaussées dans le secteur des Cévennes sont en cours déneigement.

La préfète de la Lozère, au vu des conditions de circulation sur l’ensemble du réseau routier du département, renouvelle ses recommandations de vigilance et de prudence sur les routes.

[Alertemétéo] Maintien de la #Lozère en vigilance jaune neige/verglas jusqu’à midi aujourd’hui avant réévaluation de la situation. Les conditions de circulation sont toujours difficiles sur les routes de Lozère qui sont en cours de déneigement. Prudence — Préfet de la Lozère (@Prefet_48) January 27, 2018

La préfecture recommande aux usagers les conseils suivants :

• limiter au maximum les déplacements ; retarder les départs

• rouler équipé (pneus hiver) et prévoir des chaînes pour l'accès à certains secteurs

• modérer son allure et augmenter les distances de sécurité ;

• faciliter le passage des engins de déneigement des routes et autoroutes et ne pas les doubler.