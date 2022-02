La Lozère reste l'un des départements les plus sûrs de France

La Lozère 7éme département le plus sûr de France. 2469 faits de délinquance ont été enregistrés en 2021 contre 2380 en 2020 soit 89 faits supplémentaires, une hausse de 3.74% en un an. Il s’agit principalement des atteintes aux biens avec notamment les vols sans violence contre les personnes qui ont augmenté de 23.61% avec 288 faits, soit 55 de plus qu’en 2020. Les atteintes volontaires à l’intégrité physique augmentent de 31 faits (535 contre 504 en 2020) soit une hausse de 6%. La Lozère reste épargnée des formes de violence avec arme avec 1 fait en 2021 comme en 2020 contre 4 en 2019. Davantage d’escroqueries et infractions ont été subies en 2021 : + 20%. Au total 371 faits ont été constatés en 2021 contre 309 en 2020. Il s’agit principalement d’arnaque sur internet.

Vincent Blériot ,procureur de la république de Mende Copier

Baisse significative des cambriolages en 2021

L’année 2021 est marquée en Lozère par une baisse des cambriolages avec : - 18% par rapport à 2020. Les atteintes volontaires à l’intégrité physique sont en hausse : + 6%. En 2021, 535 faits ont été constatés contre 504 en 2020. En Lozère les violences intra-familiales sont en baisse : 155 faits en 2021 contre 185 en 2020. Une baisse de 16%. La part des violences faites aux femmes représente 70 % des violences intrafamiliales. 109 faits ont été constatés en 2021 contre 128 en 2020. En 2021, après 3 années de baisse, le département enregistre une hausse de le la mortalité sur les routes avec 8 décès contre 4 en 2020.

Vincent Blériot ,procureur de la république de Mende Copier