La lutte contre le trafic de drogue est "le sujet numéro un" du nouveau patron des policiers en Vaucluse

Le nouveau patron des policiers en Vaucluse répond au maire de Carpentras. Serge Andrieu dénonce "le fléau de la drogue qui gangrène la ville" et appelle ses administrés à envoyer une lettre au Président de la République pour lui demander davantage de moyens de police, de gendarmerie et de justice. Invité de France Bleu Vaucluse ce jeudi matin, le directeur départemental de la sécurité publique Emmanuel Desjars, rétorque que la lutte contre le trafic de drogue est sa priorité et que "des efforts considérables ont été faits ces dernières années à Carpentras".

"Le commissariat de Carpentras comptait 82 effectifs il y a cinq ans et qu'aujourd'hui ils sont à 97, soit 15 fonctionnaires de plus, expose-t-il. Ça représente un effort de 20 % depuis cinq ans. C'est quand même beaucoup". Emmanuel Desjars avance aussi les effectifs de police sur l'ensemble du Vaucluse : "Le département compte presque 700 policiers sur l'ensemble des circonscriptions. Les effectifs de Carpentras sont régulièrement renforcés par les effectifs d'Avignon. Beaucoup de monde travaille sur le trafic de stups, c'est le sujet numéro un en Vaucluse".

"Les policiers sont là tous les jours sur le terrain, martèle Emmanuel Desjars. Pas plus tard qu'hier, c'est encore une arme d'épaule qui a été prise dans le quartier du Pous du plan par les policiers venus d'Avignon en renfort des policiers de Carpentras". "Je découvre avec stupeur le trafic de stups qui est vraiment un des sujets majeurs du Vaucluse", affirme même le nouveau patron des policiers vauclusiens, qui travaillait auparavant dans le Nord-Pas-de-Calais.

Depuis le début de l'année 2022, entre le 1er janvier et le 30 septembre, les policiers ont saisi 140 kilos de drogue à Carpentras, soit presque huit fois plus que sur la même période en 2021. Des armes, dont des armes de guerre, et de l'argent liquide ont aussi été confisqués. "Ça peut déstabiliser, reconnaît Emmanuel Desjars. C'est aussi un marqueur de notre action : ça déstabilise les trafiquants en place donc ça aiguise l'appétit d'autres trafiquants. Et il peut y avoir des luttes de territoires. C'est effectivement un des sujets qu'on a aux Amandiers en ce moment sur Carpentras."