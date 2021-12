La lutte contre les trafics de stupéfiants marque des points en Charente

La lutte contre les stupéfiants a marqué des points cette semaine en Charente. Deux opérations programmées de police et une opération de gendarmerie ont permis d'interpeller et de juger rapidement des trafiquants de drogue. Plusieurs types de produits stupéfiants ont été saisis.

Deux opérations programmées sur des cibles précises et des investigations poussées ont permis d'interpeller cette semaine et de juger des trafiquants, d'importances différentes et sur plusieurs types de produits stupéfiants. En février dernier, une jeune femme verbalisée pour une banale infraction routière, se rend au commissariat de police d'Angoulême avec un sac qui lui parait louche, apporté à son domicile par l'ami de sa fille. A l'intérieur, près de 3 kilos d'héroïne. Des investigations techniques permettent de remonter à l'origine de cette marchandise. Des perquisitions ont été réalisées en début de cette semaine, elles ont abouti à l'interpellation et la mise en garde à vue de 4 personnes, dont 3 ont été jugées hier en comparution immédiate. Deux d'entre eux ont été condamnés à de la prison ferme et incarcérés.

Des "mules" venues de Guyane

Mais les policiers ne se sont pas arrêtés là : il ont interpellé en flagrant délit un trafic de cannabis, conditionné dans des ovules ingérés par ce qu'on appelle des "mules". Au hasard d'un banal contrôle routier, trois personnes venant de Guyane ont été interceptées alors qu'elles allaient prendre le train à la gare d'Angoulême. Une mineure de 17 ans et deux jeunes majeurs ont été trouvés en possession de dizaines d'ovules de cannabis, et de grosses sommes d'argent : 300 grammes de cannabis et plus de 6700 euros. Ils ont également été jugés hier en comparution immédiate. En zone gendarmerie, un groupe de lutte anti drogue a démantelé un "point de deal" à Champniers. Plusieurs types de drogues ont été saisis : cocaïne, MDMA, résine et herbe de cannabis. Ils ont été condamnés en reconnaissance de culpabilité, et devront porter un bracelet électronique.