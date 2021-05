La lutte contre les trafiquants de stupéfiants est une priorité pour le Parquet d'Angoulême

Trois trafiquants de stupéfiants ont été condamnés ce mardi à Angoulême à de la prison ferme : de six mois à deux ans d'emprisonnement. Ils avaient été interpellés lundi 17 mai, lors du démantèlement d'un point de deal. De telles opérations vont se multiplier, annonce le Parquet d'Angoulême.

"Pas question de laisser faire", prévient la Procureure de la République d'Angoulême. "La lutte contre les trafics de stupéfiants est une priorité", précise Stéphanie Aouine. Trois trafiquants de stupéfiants ont ainsi été condamnés, ce mardi, à de la prison ferme. Ils avaient été interpellés lundi 17 mai, lors du démantèlement d'un point de deal place du Champ de Mars à Angoulême. Le trafic était organisé autour des toilettes publiques, devant l'église saint Martial. A cette occasion, un kilo et demi de résine de cannabis et 261 grammes d'héroïne avaient été saisis.

Quinze euros le gramme d'héroïne

En Charente, l'héroïne se développe un peu partout. En zone police et en zone gendarmerie, pas moins de 26 personnes ont été interpellées depuis le mois de Septembre dernier. Il faut dire que le gramme d'héroïne ne coûte pas cher : 15 euros, c'est moins que le gramme de cannabis, et les dégâts sont beaucoup plus importants pour la santé des consommateurs. Le trafic de stupéfiants est passible d'une peine de 10 ans d'emprisonnement.