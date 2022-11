La lutte contre les violences contre les femmes intensifiée dans l'Indre

Pas une semaine ne passe en Berry sans un procès pour des faits de violences conjugales. Cela veut dire que la parole se libère, que les procédures judiciaires vont au bout mais aussi que le fléau est encore trop présent dans nos départements. Et ce malgré tous les efforts réalisés. "Depuis le Grenelle sur les violences conjugales en 2019, nous avons un protocole départemental avec sept axes qui sont mis en œuvre sur l'accueil, l'écoute et l'orientation des victimes", détaille Laurence Collin, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes dans l'Indre.

Des structures locales existent pour venir en aide aux victimes de violences. La plateforme "Accueil écoute 36" est ouverte du lundi au vendredi matin. "Toute personne peut appeler et être orientée et informée", indique Laurence Collin, saluant le travail de l'association Solidarité Accueil. Des hébergements d'urgence sont également consacrés aux femmes obligées de fuir les violences. "Nous avons 15 places dans l'Indre. Et les bailleurs sociaux proposent aussi des logements tremplins", poursuit Laurence Collin, invitée de France Bleu Berry.

En 2021, 143 morts violentes au sein du couple ont été recensées contre 125 en 2020, c'est en hausse de 14%. Un décès est enregistré tous les deux jours et demi. "C'est encore beaucoup trop", déplore la déléguée aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes dans l'Indre.