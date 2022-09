Les policiers des Sables d'Olonne ont relevé ce mercredi 8 infractions routières sur les 42 contrôles effectués dans l'après-midi sur 2 axes du centre-ville. L'objectif affiché est de prévenir et réprimer si besoin les automobilistes.

La lutte incessante des policiers des Sables d'Olonne contre les infractions et délits routiers

Avec plus de 40 morts à déplorer depuis le début de l'année sur les routes de Vendée gendarmes et policiers serrent la vis. Ce mercredi après-midi une vaste opération de contrôles routiers a eu lieu aux Sables d’Olonne. Présente sur 2 lieux névralgiques du centre-ville dont le cours Louis Guédon la police voulait à la fois prévenir et réprimer si besoin. Bilan sur les 42 contrôles effectués:

4 verbalisations pour défaut de contrôle technique.

1 verbalisation pour défaut de licence de transport.

1 verbalisation pour refus de priorité à un piéton.

1 verbalisation pour non présentation de permis de conduire.

1 verbalisation pour usage de téléphone.

"Des contrôles routiers sont réalisés tous les jours de la semaine, week-ends compris" rappelle le commissariat des Sables d'Olonne, notamment en direction des rodéos urbains. Depuis le début de l'année 233 procédures de conduites addictives ont été menées, 1572 infractions verbalisées via le radar automatisé et 224 infractions de vitesse avec interception du conducteur. Le commissariat ajoute que le nombre d'accidents corporels a diminué.

Reportage lors de l'opération de contrôles routiers menée aux Sables d'Olonne Copier